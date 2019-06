Mit Flip-Flops ans Steuer?

Unfall mit Flip-Flops – Ärger droht

Wer beim Autofahren Flip-Flops trägt, muss sich zumindest im Ernstfall auf Ärger einstellen. Das Oberlandesgericht Bamberg hat 2006 zwar geurteilt: Den Staat geht es nichts an, was ein Autofahrer an seinen Füßen trägt. Das gilt laut Urteil aber nur, solange es nicht zu einem Unfall kommt. Dann könne ein Autofahrer unter Umständen mit einem Bußgeld bestraft werden – denn auch laut Straßenverkehrsordnung hat sich ein Fahrer so zu verhalten, dass kein anderer unnötig gefährdet wird. Wird eine dritte Person verletzt, kann es sogar zu einem Strafverfahren kommen.

Versicherungsschutz eingeschränkt betroffen

Die Haftpflicht-Versicherung zahlt laut dem Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) auf jeden Fall. Anders sieht bei der Vollkasko-Versicherung aus – zumindest theoretisch. Wenn ein Fahrer grob fahrlässig gehandelt hat, kann die Versicherung Leistungen kürzen. Doch dafür muss mindestens klar sein, dass der Unfall etwa wegen der Flip-Flops entstanden ist. Zahlen, wie oft es zu Unfällen wegen unpassender Schuhe kommt, kann der GDV keine nennen. Er geht jedoch davon aus, dass der Sachverhalt in der Praxis kaum eine Rolle spielt.

Anders sieht es allerdings im gewerblichen Bereich aus: Für Berufskraftfahrer wie Busfahrer gilt die Unfallverhütungsvorschrift. Diese schreibt geeignetes Schuhwerk vor. Kommt es in dem Bereich zu einem Unfall, könne die Versicherung dem Fahrer eine Teilschuld anrechnen, sagt Christian Limburg von der Versicherung HDI.

