Besuch von der Fledermaus

Schutz vor Krankheiten

Fledermäuse hierzulande ernähren sich ausschließlich von Insekten. Unter Stress kann es aber vorkommen, dass die Tiere beißen und dabei Tollwut übertragen. Die Wahrscheinlichkeit ist zwar sehr gering. Trotzdem sollte man Fledermäuse daher nur mit Handschuhen anfassen beim Einfangen bzw. wieder Aussetzen. Auch Kot, den die Tiere hinterlassen, nur mit Handschuhen entfernen.

Fledermäuse aktiv unterstützen

Wer die Möglichkeit hat, der hängt Fledermauskästen im Garten oder vorm Haus auf. Zum einen unterstützt man damit die vom Aussterben bedrohten Tiere. Zum anderen hält man sie davon ab, nach Verstecken in der Wohnung zu suchen. Die Kästen müssen nach unten hin geöffnet sein, da die Tiere den Kasten kopfüber wieder verlassen. Auch sollten sie etwa in 4-5m Höhe befestigt sein. Das erleichtert den An- und Abflug.

Den eigenen Garten kann man auch bewusst Fledermaus freundlich gestalten. Die Nachtkerze ist eine Pflanze, die nachts ihre Blüten öffnet und nachtaktive Insekten wie Nachtfalter anlockt. Gleiches gilt für intensiv riechende Gartenkräuter wie Melisse oder Minze. Nachtfalter und Mücken sind das gefundene Fressen für Fledermäuse. Auf diese Weise müssen die Tiere nicht erst auf Nahrungssuche gehen.

Stand: 23.08.2018, 00:00