Der Sattel lässt sich in der Regel auf der Sattelstütze vor- und zurückschieben. Um die richtige Sattelposition herauszufinden, stellt man den Fußballen auf das Pedal, das sich in der Horizontalen befindet: In dieser Position sollte sich die Kniescheibe exakt über der Pedalachse befinden. Weitere Orientierungsmöglichkeit: Der Abstand zwischen Sattelspitze und Lenker entspricht in etwa der Unterarmlänge des Fahrers inklusive der ausgestreckten Hand.