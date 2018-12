Anfahrt

Von der Ortschaft 57339 Erndtebrück in Richtung Zinse fahren.

Nach dem Ortsausgangsschild (diese Straße heißt "Elberndorf") durch die Senke fahren, und bevor es wieder bergauf geht, links in die Elberndorf einbiegen. Am Eingang des Tals, in der Nähe des dortigen Hauses, kann man parken.

Einkehrmöglichkeiten gibt es zahlreiche in Erndtebrück.