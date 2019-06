Eismaschinen im Praxistest

Digitale Eismaschine von Gino Gelati ( ca. 50 Euro)

Bei der Eismaschine von Gino Gelati muss der Eisbehälter (Gefrierschüssel) vor dem Gebrauch acht Stunden in die Tiefkühle. Die Eismasse soll 30 Minuten in der Maschine durchgerührt und gekühlt werden – dann soll das Eis perfekt sein. Doch schon das Einfüllen gestaltet sich in unserem Praxistest kompliziert, weil die Öffnung unseren Testern zu klein ist. Außerdem stört die Lautstärke der Eismaschine. Nach 30 Minuten ist der Timer abgelaufen, das Eis ist aber immer noch sehr weich. Eiskugeln lassen sich kaum bilden. „Das schmilzt direkt weg“ , beschwert sich Eis-Fan Lina. „Die Konsistenz ist griselig. „Das ist keine einheitliche Konsistenz“ , kritisiert Patissier Matthias Ludwigs.