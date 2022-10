Der Ederhöhenpfad ist ein Zubringer-Weg, der das Wegenetz der vier zertifizierten Top-Wanderwege rund um Bad Berleburg nutzt: Wir gehen Passagen des abenteuerlichen "Wittgensteiner Schieferpfades", wir folgen dem Verlauf der "Via Adrina", die weite Blicke bereithält, der Ederhöhenpfad nutzt Passagen der "Via Celtica", die uns mit den Zyklen der Natur verbindet, und zuletzt deckt sich der Ederhöhenpfad mit dem Weg "Bei de Hullerkeppe", der an den Wacholderheiden Dotzlars vorbeiführt.