Gebrauchte E-Bikes – Top oder Flop?

Die Branche boomt und ständig kommen neue und bessere Modelle auf den Markt. Deshalb verlieren E-Bikes nach zwei Jahren etwa die Hälfte ihres Wertes. Diesen dramatischen Preissturz kann man sich zum Vorteil machen.

E-Bike-Händler verkaufen vor allem neue Bikes, denn daran verdienen sie am meisten. Also muss man den Privatanbietermarkt absuchen, am besten im Internet. Auf bikeexchange.de, bikesale.de oder ganz einfach bei Ebay Kleinanzeigen werden viele gebrauchte Räder angeboten.

Ein E-Bike ist kein Fahrrad

Klingel, Bremse, Gangschaltung – beim Fahrrad reicht ein Blick auf die technischen Bauteile, um den Zustand zu erkennen. Ein E-Bike hat aber einen Motor und einen Akku, und diese Teile kann man als Laie nicht beurteilen. Als Faustformel gilt: Akkus und die dazugehörigen Ladegeräte haben eine Lebensdauer von etwa vier Jahren. Danach braucht man meist Ersatz, und der ist teuer. Ein Akku kostet etwa zwischen 400 und 700 Euro. Vor dem Kauf sollte man sich zudem erkundigen, ob der Hersteller für das Modell überhaupt Ersatzteile anbietet.

Motor und Akku testen lassen

Viele E-Bike-Händler bieten einen nützlichen Service an. Für etwa 50 Euro kann man den Motor auslesen lassen, wie beim Auto. Dabei wird das Fahrrad an die Computersoftware des Herstellers angeschlossen. So lässt sich genau erkennen, in welchem Zustand Akku und Motor sind und wie viele Ladezyklen bereits vorgenommen wurden.