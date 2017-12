Crêpesmaker im Praxistest

CM 9469 Crêpesmaker von Severin



Dieser Crêpesmaker wirbt mit einer „XXL-Grillplatte“ von 37 Zentimetern Durchmesser. „So einen Karton muss man erst mal verstauen. Immer schön aus dem Keller holen, wenn man Crêpes machen möchte“, ist Benjamin Bartschies skeptisch. Die Kochplatte hat einen „störenden Rand“, der beim Ausstreichen hinderlich ist, so der Chef von „Törtchen Törtchen“. Noch hinderlicher sei allerdings der beigelegte Crêpeswender: „ Wenn der Wender so dick ist, dass ich ihn gar nicht unter den Crêpe bekomme, finde ich das ziemlich doof “, bemängelt Matthias Ludwigs. Am Ergebnis sei aber nichts auszusetzen. Dadurch dass er schnell bäckt, sei der Crêpe noch saftig, so der Patissier.