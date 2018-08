Fußball-Bundesliga: Tipps für Last-Minute-Tickets

Tickets vorm Stadion kaufen

Es ist verboten Tickets an Dritte weiterzuverkaufen. Wer damit Geld verdienen will, ist schnell im Visier der Klubs. Bei Fans, die unvorhergesehen ein Ticket zu viel haben, und das zum Beispiel am Spieltag vor dem Stadion zum normalen Verkaufspreis anbieten, drücken die Vereine in der Regel ein Auge zu. Dem Käufer, der von einem Schwarzhändler ein Ticket ersteht, kann rechtlich nichts passieren. Den Klubs ist es aber vorbehalten, das so erstandene Ticket für ungültig zu erklären.

Stand: 24.08.2018, 09:44