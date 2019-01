Wer seinen Urlaub im neuen Jahr geschickt plant, kann seine freien Tage zum Teil sogar mehr als verdoppeln. Fast alle Feiertage liegen 2019 in der Arbeitswoche und bieten die perfekte Gelegenheit, den Urlaub durch den Einsatz von Brückentagen merklich zu verlängern. Besonders nach Ostern und in der Weihnachtszeit ist eine lohnende Auszeit möglich.

Ostern und 1. Mai

Karfreitag fällt auf den 19. April, Ostermontag ist der 22. April. Wer sich vier Tage vor Karfreitag sowie vier Tage nach Ostermontag frei nimmt, verdoppelt so seine freien Tage. Besonders clever ist es diesmal, nach dem Osterwochenende und vor dem 1. Mai einige Tage Urlaub einzulegen. Aus sechs Urlaubstagen können so 13 freie Tage werden. Wer auch nach dem Maifeiertag die Woche auffüllt, holt sogar 17 freie Tage raus, bei einem Einsatz von acht Urlaubstagen. Es lohnt sich auch, die Wochen vor und nach Ostern komplett auszunutzen und gleichzeitig nach dem 1. Mai frei zu nehmen. So bringen zwölf Urlaubstage 23 freie Tage am Stück.

Christi Himmelfahrt und Pfingsten