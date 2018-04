Wer bekommt den Brückentag?

Brückentage sind vom Prinzip her ganz normale Arbeitstage. Deswegen gilt hier die gleiche Regelung wie sonst auch: Grundsätzlich haben Arbeitnehmer keinen Anspruch darauf, an einem bestimmten Termin frei zu bekommen. Der Chef muss Urlaubswünsche zwar berücksichtigen, aber er kann den Urlaubsantrag aus zwei Gründen ablehnen.

Dringende betriebliche Belange gehen vor

Zum einen können Vorgesetzte Urlaubsanträge ablehnen, wenn es sogenannte „dringende betriebliche Belange“ gibt. Darunter fällt zum Beispiel, wenn besonders dringende Aufträge fertig werden müssen, oder wenn Hochsaison im Betrieb ist – wie zum Beispiel im Hochsommer in der Eisdiele.

Soziale Kriterien bei der Urlaubsvergabe

Zum anderen kann Urlaub abgelehnt werden, wenn er nicht mit den Urlaubswünschen der Kollegen vereinbar ist. Chefs können aber nicht einfach ihrem Lieblingsmitarbeiter seinen Wunschurlaub genehmigen und die anderen leer ausgehen lassen. Stattdessen müssen sie sich an soziale Kriterien halten, wenn sie Urlaub vergeben. Wenn es um schulfreie Tage geht, haben zum Beispiel Eltern mit Schulkindern oft Vorrang.

Wenn man seinen Urlaub genehmigt bekommen hat, muss man sich keine Sorgen mehr machen. Denn in der Regel gilt: Ist der Urlaub einmal zugesagt, darf er nicht mehr abgesagt werden - auch nicht, wenn zum Beispiel noch ein wichtiger Auftrag hereinkommt.

„Erzwungener“ Urlaub am Brückentag

Einige Arbeitnehmer haben aber ein ganz anderes Problem: Sie WOLLEN an einem Brückentag gar keinen Urlaub nehmen, aber werden dazu verdonnert. Das können Vorgesetze aber nicht einfach aus Lust und Laune festlegen. Auch hier muss es betriebliche Gründe geben – zum Beispiel, wenn die ganze Arztpraxis geschlossen bleibt. Wenn es im Unternehmen einen Betriebsrat gibt, muss der außerdem zustimmen.

Grundsätzlich gilt also: Wer an Brückentagen frei haben will, sollte sich frühzeitig darum kümmern und sich mit Kollegen absprechen. Und: Wer etwa vor dem Maifeiertag unfreiwillig Urlaub hat, weil es betriebsbedingt nötig ist – dem bleibt nichts anderes übrig, als das Beste daraus zu machen und dann doch entspannt die Füße hochzulegen.