Plastikteller-Verbot: Öko-Alternativen noch kaum bekannt

Einweg-Alternativen ohne Plastik

Wer schon jetzt auf den Plastikteller verzichten will, kann eine Einweg-Alternative aus Zuckerrohr verwenden. Äußerlich und von der Stabilität her unterscheidet sich diese Variante nur wenig von einem Plastikteller. Verbraucher müssen dafür aber mehr zahlen. Ein Teller aus Zuckerrohr kostet teilweise zehnmal so viel. Außerdem sind Einweg-Teller aus Zuckerrohr schwieriger zu bekommen. Meistens gibt es sie nur übers Internet oder in Bio-Läden zu kaufen.

Vorsicht vor Mogelpackungen

Eine Alternative zum Zuckerrohr ist der Einweg-Teller aus Bambus. Diese seien jedoch häufig eine Mogelpackung, warnt die Verbraucherzentrale. "Da ist zwar Bambusmehl drin. Es ist aber letztendlich ein Kunststoff, dem Bambus beigemischt wurde. Dieser Kunststoff, der dafür benutzt wurde, ist Melamin", erklärt Philip Heldt von der Verbraucherzentrale NRW. "Melamin zersetzt sich aber bei Hitze in Melamin-Einzelbestandteile, aber auch in Formaldehyd und das ist krebserregend. Das ist also ein Material, das wir gänzlich ablehnen würden."

Am besten sei es komplett auf Einweg zu verzichten, empfiehlt die Verbraucherzentrale und bekommt dabei Zustimmung von den Umweltorganisationen Greenpeace und WWF. Die Alternativen zu Wegschmeißtellern sind zwar auch etwas teurer, können dafür aber wiederverwendet werden. Ob das Fleisch von Plastik-, Zuckerrohr- oder Mehrweg-Teller kommt, den Grill-Fans schmeckt es immer gleich. Die ökologischen Alternativen sind momentan noch unbekannt und für viele Verbraucher zu teuer.