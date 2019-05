Anreise mit dem Auto:



A 42, Abfahrt Bottrop-Süd, dann Richtung Essen auf die Essener Straße, die an der nächsten Ampel in die Borbecker Straße übergeht. Geradeaus fahren, aber links einordnen. An der nächsten Ampel links abbiegen in die Oskarstraße. Ab hier ist der Park ausgeschildert.



Zieleingabe ins Navigationssystem: Ebelstraße 25a in 46242 Bottrop



Anreise mit Bus und Bahn:



Von Essen Hbf. mit dem RE 14 Richtung Borken oder der S 9 Richtung Haltern am See oder Bottrop bis Bottrop Hbf. Von dort entweder mit dem Bus der Linie 261 Richtung Bergbaustraße bis Ebelstrasse. Von dort der Ebelstrasse folgen und die Berne überqueren. Links führt der Zugang zum BernePark durch ein Tor.