Anreise mit Bus und Bahn

Mit der S3 Richtung Hattingen bis Bhf. Bochum-Dahlhausen. Der Wanderweg beginnt am Bahnhofsvorplatz.

Anreise mit dem Auto

Dr.-C.-Otto-Straße 136

44879 Bochum

A40 bis zum Dreieck Bochum-West, dort auf die A448. Oder von der A43 oder A44 bis zum Kreuz Bochum/ Witten, dann auf die B226, anschließend auf den Sheffield-Ring. Dieser geht in die A448 über. An der Ausfahrt 4 in Weitmar abfahren.

Aus Richtung Witten links, aus Richtung Kreuz West rechts abbiegen auf die Wasserstraße. Am Ende links abbiegen auf die Hattinger Straße Richtung Dahlhausen. Den Schienen der Straßenbahn folgen. Weiter bis zum Kreisverkehr am Bahnhof Dahlhausen. In Bahnhofsnähe gibt es begrenzt Parkplätze.

Weitere Informationen

Der Rundweg wurde vom Verein "Bergmannstisch Bochum-Süd" angelegt – mehr Informationen, u.a. auch eine interaktive Karte vom Lehrpfad gibt es auf der Website des Vereins.