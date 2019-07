Badeunfälle - Rettung per Drohne

In Seen sind vor allem die Temperaturunterschiede des Wassers riskant. Bei Hitze ist die Wasseroberfläche warm, aber beim Sprung in tiefere Lagen kann das Wasser erheblich kälter sein. Das ist mitunter so heftig für den Körper, dass er in eine Art Schockstarre verfällt, die bis zur Bewusstlosigkeit führen kann.