Saubere Autoscheiben – ein Muss im Winter

Lassen Sie den Wagen nicht im Stand warmlaufen. Das schadet der Umwelt, verschleißt den Motor und ist zudem verboten. Sobald Sie losfahren, sollten Heizung und Lüftung auf die höchste Stufe gestellt werden. Das Gebläse so justieren, dass die gesamte Luft an die Scheiben strömt, damit diese nicht mehr beschlagen. Vorhandene Klimaanlagen auch in der kalten Jahreszeit einschalten, weil so die feuchte Luft im Innenraum trocknet.