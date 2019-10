Haarewaschen mit DIY -Shampoos aus Efeu-Blättern, Kastanien oder Roggenmehl ist auf jeden Fall aufwendiger als mit industriellen Produkten. Diese sind so aufgebaut, dass sie die Haare immer säubern, solange man das Shampoo aufträgt und wieder ausspült.

Genauigkeit beim Gebraucht ist wichtig

Haarpflege mit Kastanien

Bei selbst gemachten Pasten und Lotionen ist dagegen die richtige Handhabung wichtig. Haar und Kopfhaut müssen überall eingerieben werden. "Wenn du eine Stelle vergisst, wird die Stelle unsauber und fettig bleiben" , erklärt die Naturfriseurin Susanne Kehrbusch.



Und: Die Haare sind an konventionelle Produkte gewöhnt, eine Umstellung bedeutet in der Regel auch, dass sich die Haare zunächst ungewohnt, trockener oder fettiger anfühlen.



In einem Selbstversuch des WDR mit selbst gemachten Shampoo machten die Teilnehmer unterschiedliche Erfahrungen. Nach vier Wochen reichten die Ergebnisse von glänzenden, gut fallenden bis zu stumpfen und fettigen Haaren.

Drei Rezepte für DIY-Haarpflege:

Efeu-Shampoo

20 große Efeublätter klein schneiden, in einen Topf geben und mit 120 ml heißem Wasser übergießen und 5 Minuten leicht köcheln lassen.

heißem Wasser übergießen und 5 Minuten leicht köcheln lassen. Mindestens zwei Stunden, besser über Nacht ziehen lassen. Dabei lösen sich die Saponine, also die natürliche Seife im Efeu.

Mischung sieben und in einen Shampoo-Spender geben. Vor dem Auftragen auf die Kopfhaut kräftig schütteln. Dabei entwickelt sich ein leichter Schaum.

Gleichmäßig auf die Kopfhaut verteilen und kräftig mit den Fingerkuppen einmassieren.

Kastanien-Shampoo

8-10 Kastanien in sehr kleinen Stücken schneiden, in einen Topf geben, mit 120 ml heißem Wasser übergießen und fünf Minuten bei schwacher Hitze köcheln lassen.

Mindestens 2 Stunden, besser über Nacht ziehen lassen. Dabei lösen sich die Saponine, also die natürliche Seife in den Kastanien.

Mischung sieben und in einen Shampoo-Spender geben.

Vor dem Auftragen auf die Kopfhaut kräftig schütteln. Dabei entwickelt sich ein leichter Schaum.

Roggenmehl-Shampoo

2 gehäufte Esslöffel Roggenmehl, Typ 1180, mit etwas Wasser verrühren, bis eine cremige Masse entsteht. Je nach Haarlänge braucht man bis zu vier Esslöffel Mehl und etwa 200 Milliliter Wasser

Kurz stehen lassen und dann wie eine Maske auf die Haare verteilen.

Zehn Minuten wirken lassen und gründlich ausspülen

Ist alles gut ausgewaschen, bringt eine Apfelessig-Spülung die Haare zum Glänzen. Dabei ein Esslöffel Essig mit etwa einem Liter Wasser mischen.