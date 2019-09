Allesschneider im Praxistest

Severin AS 3915

„ Standfest, sehr robust, viel Metall verbaut – sehr sympathisch “, urteilt Lars Wickenburg beim ersten Check. Die Maschine erinnert die Ernährungswissenschaftlerin an ein Profigerät: “ Kommt man sich vor wie an der Wursttheke “, meint sie schmunzelnd. Dazu passt auch, dass dieser Allesschneider ein zusätzliches Schinkenmesser mit einer glatten Klinge aufweist.

Im Praxistest kann die Maschine unsere Tester jedoch nicht überzeugen: Sie sei laut und rieche auch schon ein bisschen, als ob der Motor heiß würde, meinen sie. Der Käse sieht angegriffen aus, die Wurst ist nicht so dünn geschnitten wie gewünscht und das Brot ist unförmig. Eine Seite dünn, die andere Seite dick.

Von dieser Maschine hatten unsere Tester nach dem ersten Augenschein eindeutig mehr erwartet.