Zu den Störchen in den Ahsewiesen

Von Corina Wegler

Gänse schnattern, Frösche quaken, und über allem thront ein Storchenpaar, das in einem Horst seine Eier bewacht: In den Ahsewiesen im Kreis Soest fühlen sich 150 Vogelarten wohl. Das Naturschutzgebiet liegt in der Nähe der beiden Lippetaler Dörfchen Heintrop und Hultrop.