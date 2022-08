Adenauers Garten hat auch verträumte und verspielte Ecken. Brunnen sorgen für eine angenehme Kühle an schwülen Sommertagen. Der Rheinländer machte in seinen letzten zehn Lebensjahren gerne Urlaub in Cadenabbia am Comer See. Von dort brachte er viele Ideen, Pflanzen, seinen Feigenbaum und zahlreiche Putti mit.