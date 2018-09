Auf Fledermauspirsch in der Eifel

Burg Nideggen in der Eifel liegt auf einem Felsensporn hoch über dem Tal der Rur. Rundwege führen hier zu imposanten Felsen aus Buntsandstein und Schiefer. In der Abenddämmerung werden zwischen Fels und Fluss zahlreiche Fledermäuse aktiv: Wie flüchtige Schatten huschen die kleinen Abendsegler hin und her.