Dahinter steckt eine Mischung aus Glukose und Fruktose, die größtenteils aus Mais- und Weizenstärke hergestellt wird. In den USA wird Isoglukose schon lange und in konzentrierter Form in Softdrinks und Lebensmitteln eingesetzt. Seit dem 1. Oktober 2017 sind die protektionistischen Maßnahmen weggefallen, die den Import in die EU reglementiert hatten. Verbraucherschützer befürchten, dass die Industrie künftig stärker nach diesem günstigeren Süßungsmittel greifen könnte, und warnen vor negativen Auswirkungen auf die Gesundheit.