Der Westen à la carte – Sauerland

Die strohblonde Holländerin wollte hier oben eigentlich ihren Traum vom eigenen Campingplatz wahr machen. Bis sie sich in einen westfälischen Koch verliebte. Dem schwebte eher ein gehobenes Hotel vor. Inzwischen haben die beiden ein Slowfood-Restaurant, zehn urige Berghütten, Auszeichnungen für ihr originelles Konzept und ein halbes Jahr alte Zwillinge.

Im Mittelpunkt dieser kulinarischen Reportage stehen zwei mit Leidenschaft betriebene Gasthäuser: das Bergdorf Liebesgrün in Schmallenberg sowie das Drei-Generationen-Hotel Menge in Arnsberg. Der Zuschauer erlebt den Alltag zwischen Kochkursen und Kaffeeklatsch, zwischen Baby-Wickeln und Feierabend. Und dazu eine Bilderbuchlandschaft im Westen mit all ihren kulinarischen Facetten.