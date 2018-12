Der WDR hat sich einige beliebte Produkte im Supermarkt angeschaut – mit deutlichem Ergebnis. So gibt es die original Leibnitz Butterkekse in der 200-Gramm-Packung oft für 0,99 Euro. Meist werden die Butterkekse direkt daneben auch in einer Variante mit 30 Prozent weniger Zucker angeboten - zum gleichen Preis.

So tricksen die Hersteller

Dabei sehen die Packungen im Regal auf den ersten Blick gleich groß aus. Schaut man sich die zuckerreduzierten Kekse genauer an, ist die Verpackung jedoch weniger dick und enthält nur 150 Gramm. Dies entspricht einem Preisaufschlag von gut 30 Prozent!