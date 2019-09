Weißwürste in der Geschmacksprobe

Die Weißwürste haben unsere Tester in der Blindverkostung probiert:

- Rasting, Münchener Weißwurst, 300 g / ca. 1,99 Euro

- Kaufland K Classic, Delikatess Weißwurst, 300 g / ca. 1,99 Euro

- Vinzenzmurr, Original Münchner Weißwurst, 280 g / ca. 2,19 Euro

- Alnatura, Münchner Weißwurst, 240 g / ca. 3,29 Euro

- Zimmermann, Münchner Weißwürste, 300 g / ca. 2,59 Euro



Die Tester: Benjamin Bartschies, Küchenchef in der Eventlocation „ Brügger Mühle “ in Erkrath. Karin Christofori, Urbayerin, in München mit Weißwürsten aufgewachsen. Stephanie und Nikolas Seiffert, ein Paar aus dem Rheinland mit Vorliebe für Zünftiges aus Bayern.