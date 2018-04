Das Gebelet-System wie hier im Gebiet Châteauneuf-du-Pape ist die wohl älteste Form der sogenannten Reberziehung. Schon in der Antike bauten die Römer ihren Wein so an. Der Rebstamm wird kurz gehalten, die Reben werden nicht einzeln gestützt – wie ein Busch sieht das am Ende aus. Für den Massenweinbau ist dieses System ungeeignet, aber Spitzenwinzer im Mittelmeerraum wissen es zu schätzen.