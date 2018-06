Tipp 4: Wenig Koffein



Viele denken, dass eine Extraportion Koffein den Kreislauf in Schwung bringen könnte und trinken besonders viel Kaffee oder Cola. Doch gibt das lediglich einen vorübergehenden Energiestoß. Danach sackt der Kreislauf sogar noch weiter ab als vorher. Das belastet den Körper in der Hitze nur zusätzlich. Deshalb sind koffeinhaltige Getränke in der Hitze nicht empfehlenswert. Das gilt sogar für Eiskaffee.