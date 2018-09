Toastbrot im Test - Muss es der teure Marken-Toast sein?

Buttertoast im Labortest:

Wir testen Toast von Aldi und Lidl sowie die Eigenmarken von Rewe und Edeka. Alle 500-Gramm-Packungen kosten 59 Cent. Deutlich teurer ist der Golden Toast. Die Packung kaufen wir für 1,19 Euro.

Im Labortest untersuchen die Experten das Brot auf gefährliche Keime und Rückstände von Pflanzenschutzmitteln.

Nach einer Woche liegen die Ergebnisse vor: Keime wurden, wenn überhaupt, nur in sehr geringem unbedenklichem Umfang nachgewiesen. Pflanzenschutzmittelrückstände wurden in keiner der fünf Proben gefunden. Alle getesteten Produkte waren in unserer Stichprobe also einwandfrei.

Geschmacksprobe:

Welcher Toast schmeckt am besten? Die Servicezeit macht den Test mit Passanten in einer Fußgängerzone. Sie probieren kleine Häppchen, zunächst ungetoastet. Welches Produkt sie gerade essen, wissen unsere Tester natürlich nicht.

Ergebnis:

Ungetoastet liegt Golden Toast in unserem Versuch vorne. Am wenigsten hat den Passanten der Buttertoast von Lidl geschmeckt. Getoastet sieht das Ergebnis anders aus: Hier war das Toastbrot der Edeka-Eigenmarke "Gut und Günstig" am beliebtesten. Deutlicher Verlierer war dieses Mal der Golden Toast.