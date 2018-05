Sind "Superfoods" gesund für Tiere?

Superfoods im Tierfutter

Mittlerweile enthalten auch viele Hunde- und Katzenfutter 'Superfoods'. Quinoa oder Amaranth kommen dabei schon länger als getreidefreie Lieferanten von Kohlehydraten zum Einsatz. Immer öfter stecken in Dosen und Futtersäcken aber auch Zusätze wie Cranberries, Gojibeeren oder Chiasamen. Superfoods werden auch in konzentrierter Form als Nahrungsergänzungsmittel für Tiere angeboten.

Kaum Studien für Hunde und Katzen

Experten bemängeln das Fehlen von konkreten Studien bei Hunden und Katzen. Dr. Susan Kröger vom Institut für Tierernährung an der Freien Universität Berlin etwa gibt zu bedenken, dass Erkenntnisse aus der Humanmedizin einfach auf Tiere übertragen. Wie Superfood-Zusätze aber tatsächlich auf Hunde und Katzen wirken, das sei kaum erforscht.

Erste Untersuchungen schienen zwar darauf hinzudeuten, dass z.B. Gojibeeren und Kurkuma bei Hunden entzündungshemmend und antioxidativ wirkten. Aber insgesamt sei die Datenlage bei solchen Superfoods noch sehr dünn, so die Expertin der FU Berlin.

Und der Direktor des Instituts für Tierernährung an der Tierärztlichen Hochschule Hannover, Prof. Dr. Josef Kamphues beispielsweise glaubt, solche Zusätze seien – seiner Meinung nach - in erster Linie für den Tierhalter gedacht. „Wenn der Mensch glaubt, er tut seinem Tier was Gutes, dann freut er sich. Daran ist ja auch nichts verwerflich.“ Aber ob solche Zusätze im Tierfutter aus wissenschaftlicher Sicht notwendig seien, daran hat er Zweifel. Seinen Studenten sage er immer: „Ein Stückchen Leber tut´s auch!“