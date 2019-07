Viele Eissorten warten mit schwarzen Pünktchen auf - ein Hinweis auf echte Vanille. Der Test zeigt, dass die verwendeten Schoten zwar echt sind, das Aroma aber bereits entzogen wurde. Es kommt direkt ins Eis - als Vanille-Extrakt oder Vanille-Aroma.

Gesamtanteil schwankt deutlich

"Vanille-Extrakt ist das hochwertigste Vanille-Aroma, es wird zu 100 Prozent aus der fermentierten Vanilleschote gewonnen, beispielsweise durch alkoholische Extraktion", erläutert Swantje Waterstraat. " Natürliches Vanillearoma besteht zu 95 Prozent aus Vanille, fünf Prozent dürfen vanillefremde Aromastoffe sein, die aber auch natürlichen Ursprungs sein müssen. "

Der Gesamtanteil der echten Vanille variierte bei den getesteten Eiscremes. Bei Mövenpick waren es 0,45 Prozent, "Grandessa" von Aldi Süd 0,21 Prozent und Häagen Dasz 0,19 Prozent. Fast keine echte Vanille - nur 0,03 Prozent - fanden die Tester bei "Cremissimo".

Holz als Ersatz für Vanille

" Wir haben festgestellt, das die Anbieter, die sehr sehr wenig Vanille verwenden, auf andere Aromastoffe angewiesen sind, die eben nicht aus der Vanille stammen, aber aus anderen natürlichen Quellen, wie zum Beispiel aus Holz ", so Waterstraat.

Am Ende reicht es für die getesteten "Cremissimo"-Sorten und "Minus L lactosefrei" nur zu einem "ausreichend". "Mangelhaft" gab es für das Eis von Eismann und "Made with Luv" - hier bemängelten die Tester den zu hohen Anteil an künstlichen Aromastoffen. Geschmackssieger wurde Häagen Dasz, das ebenso wie "Grandessa", Mövenpick, Landliebe und die beiden Bio-Produkte mit "gut" bewertet wurde.

Stand: 24.07.2019, 13:05