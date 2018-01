Der Tee – das vielfältige Heißgetränk

Die richtige Aufbewahrung

Richtig gelagert ist Tee bis zu zwei Jahre haltbar. Teeblätter sind allerdings sehr geruchsempfindlich. Daher sollte man sie niemals offen in der Nähe von stark riechenden Gewürzen aufbewahren. Am besten lagert man Tee in luftdicht schließenden Teedosen.

Loser Tee oder Teebeutel?

Für den losen Tee werden größere Blattstücke verwendet, für Teebeutel die kleinen. Teeliebhaber schwören auf losen Tee, was mehr Aufwand bei der Zubereitung erfordert: Damit er sein volles Aroma entfalten kann, sollte er lose in der Kanne liegen. Erst nach dem Ziehen wird der Tee gefiltert.