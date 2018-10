Vom Verzehr der Produkte mit Verbrauchsdatum 30. Oktober sei dringend abzuraten, warnten Natsu Food in Neuss und Shisu in Leipzig am Samstag (27.10.2018). " Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich im Einzelfall schwarze Hartplastikteile in der Lachssalat-Komponente befinden können. "

Betroffen: Ready Sushi Box Hana und Ready Sushi Box Kiku aus den Penny-Märkten sowie Snacktime Sushi-Box Sunakku und Snacktime Sushi-Box Shokuji von Aldi Süd.

Die Unternehmen aus Köln und Mülheim/Ruhr haben die Produkte nach eigenen Angaben aus dem Verkauf nehmen lassen. Kunden können sie gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgeben.