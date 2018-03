Studentenfutter im Test

Produkte im Test:

Alesto von Lidl; 0,80 Euro/100 Gramm

Farmer von Aldi; 0,80 Euro/100 Gramm

Pittjes; 0,85 Euro/100 Gramm

Edeka; 0,90 Euro/100 Gramm

dm bio; 1,13 Euro/100 Gramm

Alnatura; 1,23 Euro/100 Gramm

Ültje; 1,30 Euro/100 Gramm

Seeberger; 1,73 Euro/100 Gramm

Was und wie viel steckt drin?

Die Zusammensetzung bei unserer Stichprobe ist in jeder Tüte anders. Beispiel: Beim teuren Alnatura-Studentenfutter dominieren billige Rosinen. Außerdem soll es laut Verpackung einen Walnuss-Anteil von 7 Prozent haben. Tatsächlich sind in der einen Tüte aber nur 2 Prozent, also gerade mal etwas mehr als eine Nuss. In einer anderen Tüte finden wir sieben Walnüsse.

Alnatura erklärt, man habe unsere Ergebnisse "(…) zum Anlass genommen, die Rückstellmuster der letzten Produktionen noch einmal zu prüfen. Die Mengen der einzelnen Zutaten lagen innerhalb der normalen Schwankungsbreiten der vorgegebenen Rezeptur."

Bei der Mischung von Pittjes sticht der große Anteil an günstigen Erdnüssen ins Auge. Pittjes bestätigt: "Um diesen günstigen Einstiegspreis realisieren zu können, wird bei der Rezeptur auf einen besonders hohen Nussanteil sowie sehr hohe Anteile sogenannter Edelnüsse verzichtet."

Diese Nussmischungen haben wir getestet.

Sieger im Geschmackstest

Wie gut die verschiedenen Mischungen schmecken, testen für uns drei Studenten. Sieger: das Studentenfutter von Edeka. Aldi landet auf dem letzten Platz.