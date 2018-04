Frühspargel kaufen – oder besser noch warten?

Erkennen kann man die Frische übrigens am einfachsten an den Schnittenden: Die sollten trocken aussehen. Frischer Spargel lässt sich außerdem leicht brechen und quietscht, wenn man die Stangen aneinander reibt. Und er riecht ganz aromatisch nach Spargel.

Ab wann gibt es frischen Spargel?

Die deutsche Spargelsaison beginnt je nach Wetterlage im Frühjahr eigentlich erst Mitte bis Ende April und geht bis zum so genannten "Johannistag“ oder "Spargelsylvester“ am 24. Juni. Trotzdem liegt jetzt schon der erste deutsche Spargel in den Supermärkten – aber der kommt von unterirdisch beheizten Feldern! Alternativ gibt es nur importierten Spargel aus Südeuropa oder Übersee.