Teuerstes Produkt landet auf dem letzten Platz

Dahinter folgen die "Marabou Mjölk Choklad (1,12 Euro)", "Merci-Edel-Rahm" (1,30 Euro) und "Milka Alpenmilch" (ein Euro). Ausgerechnet die teuerste getestete Schokolade "Godiva Milk Chocolade" (6,95 Euro) landet auf dem letzten Platz , da sie laut Stiftung Warentest stark mit Nickel belastet ist. Gesundheitliche Schäden müsse man aber beim Verzehr nicht befürchten.

Keine Spuren von Mineralölen

Darüber hinaus fanden die Prüfer keine nennenswerte Pflanzenschutzmittel oder Kadmium in den Schokoladen. "Auch das Problem mit den Mineralölen, die wir 2012 in teils hohen Gehalten in Adventskalender-Schokolade nachwiesen, haben die Hersteller mittlerweile im Griff", so die Stiftung Warentest.