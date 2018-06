Der Klassiker Kartoffelchips kommt 500 bis 600 Kalorien pro 100 Gramm! auf den Tisch. Und wer einmal anfängt, hört in der Regel nicht so schnell auf. Wissenschaftler nennen den Kontrollverlust beim Chips-Essen "hedonische Hyperphagie“. Ursache für das "lustvolle übermäßige Essen“ soll das Verhältnis von Kohlehydraten und Fett sein, welches das Belohnungssystem im Gehirn aktiviert. Also möglichst lange die Chips-Schüssel vorbei ziehen lassen.