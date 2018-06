Russisches Essen zur WM

Zwei Klassiker gibt es überall

Pelmeni sind kleine Teigtaschen, es gibt sie mit unterschiedlichen Fleischfüllungen im Tiefkühler, sie erinnern ein bisschen an Tortellini. In Russland werden sie klassischerweise mit saurer Sahne gegessen. Während die Pelmeni fast ausschließlich in der EU hergestellt werden, kommen viele Wodkaflaschen direkt aus Russland zu uns. In fast jedem Supermarkt können Kunden zwischen verschiedenen Marken wählen.

Salzgurken und eingelegte Pilze

Es gibt aber auch Geschäfte, in denen das Angebot russischer Spezialitäten deutlich größer ist. Denn die Küche des WM-Gastgebers hat viel zu bieten: beispielsweise beim eingelegten Gemüse. Salzgurken, eingelegte Pilze und Tomaten gehören in jeden russischen Vorratsschrank. Eines darf dabei nicht fehlen und wird meist in großen Mengen im Glas verkauft: Knoblauch!

Russische Snacks zum Spiel

Gut sortierte Supermärkte führen auch russische Snacks und Getränke, die ziemlich anders schmecken: kleine getrocknete und gesalzene Fische zum Beispiel, die gut zum Bier passen. Oder Birkensaft und den leicht alkoholischen Brottrunk Kwas. Der erinnert optisch an Malzbier, hat aber einen leicht säuerlichen Geschmack.

Spezialitäten entdecken

Russische Spezialitäten werden auch nach der WM vermutlich nur in der Nische zu finden sein. Aber genau darin liegt der Reiz russischer Lebensmittel, weil sie teilweise ganz anders schmecken und uns noch unbekannt sind. Natürlich wissen wir, was in Italien und selbst in Japan auf den Tisch kommt. Aber, dass knapp 1100 Kilometer von Bielefeld entfernt einige unentdeckte Exoten auf dem Teller landen, das ist schon eine kleine Sensation.

Stand: 21.06.2018, 12:34