Reste aus Restaurants per App bestellen

Die Spende von bereits verarbeiteten Lebensmitteln ist den Gastronomen übrigens laut Lebensmittelschutzgesetz nicht möglich. So scheint die App die passende Lösung für das Problem zu sein.

Wer macht mit?

Mittlerweile lässt sich in sieben europäischen Ländern mit der App auf kulinarische Schnäppchenjagd gehen. Insgesamt machen 546 Restaurants mit, ca. 130 davon in Deutschland. Knapp 200.000 Boxen wurden europaweit über die App bereits verkauft. Die Teilnahme für die Gastronomen ist kostenlos. Das Essen wird in einheitlichen Take-Away-Boxen aus Zuckerrohr ausgegeben, die vom Unternehmen gestellt werden. Speziell für Sushi-Restaurants liefern sie sogar gesonderte Verpackungen aus Biokunststoff.

Einfach bestellen & abholen

Wir haben das Restaurant „Hongyunlai“ in Aachen besucht. Die Food-Box des chinesisch-mongolisch-japanischen Buffets kostet hier 3 € . Bezahlt wird entweder über Paypal (0,15 € Prozessgebühr) oder Kreditkarte (0,07 € Prozessgebühr). Von jeder Bestellung geht 1€ an die Betreiber von „Too good to Go“, der Rest bleibt beim Restaurant. Die Boxenpreise variieren zwischen 2-5 € . Auf der Website werden die Anzahl der verfügbaren Boxen, die mögliche Abholzeit und der Normalpreis der Speisen angegeben. Sollte überraschenderweise kein Essen mehr übrig bleiben, wird man per SMS benachrichtigt. Die Abholung der Speisen ist immer zwischen 15-30 Minuten vor Ladenschluss möglich. Im Restaurant zeigt man seinen Bestellbeleg vor und schon darf man sich seine Boxen am Buffet selbst – je nach Geschmack und Hungergefühl - befüllen. Anschließend muss der Kauf noch einmal bestätigt werden, dann erst wird das Geld abgebucht.

Das Essen wird in Take-Away-Boxen aus den Restaurants abgeholt.

Besonders viel Geld verdienen die Restaurants dabei nicht, sagt die Geschäftsführerin des Restaurants Jenny Ye. Für sie steht im Vordergrund, Essen vor der Mülltonne zu bewahren. Genauso geht es auch Ernst Schreiber, Geschäftsführer des „Partyservice & Fleischerei Ernst Schreiber“. Dort bekommt man für nur 2,50 € auf Wunsch alle Reste des Mittagstisches: Bei uns waren es pro Box 5 Brötchen, eine Lasagne, ein Gratin und sogar ein paniertes Schnitzel. Wie viele Reste es gibt, variiert von Tag zu Tag stark.

Fazit

Zu beachten sind die kurzen Abholzeiten gegen Ladenschluss und die Tatsache, dass man beim Kauf einer Box vorher nicht weiß, was am Ende in ihr landet. Schließlich begrenzt sich die Auswahl darauf, was an dem Tag übrig bleibt. Das Essen war in unserer Stichprobe frisch und das Preis-Leistungsverhältnis somit bemerkenswert.