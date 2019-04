Arsen - natürlich vorkommendes Gift

Anorganisches Arsen ist ein natürlich vorkommendes Element (Halbmetall), das je nach Region in unterschiedlicher Konzentration im Boden, Grundwasser und in Pflanzen auftritt. Reis ist als Pflanze besonders betroffen, weil die Felder mit Wasser geflutet werden und so das Arsen aus dem Boden gelöst wird und in die Pflanze eintreten kann.

Empfehlung: Nicht jeden Tag Reis essen

Das Problem: Anorganisches Arsen kann die Nerven schädigen und ist krebserregend. Vollkornreis ist oftmals stärker belastet, hat aber auch mehr Nährstoffe als der geschälte, weiße Reis.

Toxikologen empfehlen, nicht jeden Tag Reis zu essen, um die Gesamtbelastung mit Arsen so gering wie möglich zu halten. Das ist vor allem für Kinder wichtig. Für Kinderlebensmittel gelten deshalb hinsichtlich der Arsenbelastung strengere Grenzwerte.

Tipp: Reis waschen

Am besten den Reis vor dem Kochen waschen, damit wäscht man auch die Schadstoffe teilweise aus. Sollen möglichst viel Nährstoffe erhalten bleiben, sollte Reis laut dem WDR-Laborversuch durch Dampfgaren zubereitet werden. Faustregel: Eine Tasse Reis in zwei Tassen Wasser garen. Dabei sollten die Körner nicht mehr als einen Finger breit mit Flüssigkeit bedeckt sein.