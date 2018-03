Wie Hersteller ihre Produkte gesünder mogeln

Durch unrealistische Miniportionen sehen beispielsweise zucker- und fettreiche Produkte auf einmal gesund aus. Das ist das Ergebnis des aktuellen Marktchecks der Verbraucherzentralen.

Auf einen Blick Zucker- und Fettgehalt zu prüfen ist gar nicht so einfach

Bundesweit haben die Verbraucherzentralen mehr als 200 Lebensmittel untersucht. Die Portionsangaben auf den Verpackungen seien dabei häufig willkürlich und irreführend, so das Ergebnis. Vor allem bei Süßwaren variieren die Portionsangaben stark. Im Test fiel vor allem ein Schokoriegel besonders negativ auf, der mit dem Begriff „Pro Portion“ nicht etwa den gesamten Riegel meinte, sondern lediglich ein Drittel davon. Dies sei eine völlig unsinnige Portionsangabe, kritisieren die Verbraucherzentralen.

Portionsangaben der Hersteller fallen durch den Realitäts-Check

Gerade die Hersteller von Chips und Müsli würden häufig viel zu kleine Portionsgrößen angeben, so die Verbraucherzentralen. Eine Portion Chips entspricht bei vielen Herstellern etwa 30 Gramm, eine Portion Müsli rund 40 Gramm. Im Schnitt sind die Portionen der Verbraucher zuhause jedoch mehr als doppelt so groß und damit auch der Anteil von Zucker und Fett. Die Portionsgrößen der Lebensmittelindustrie seien daher sehr realitätsfremd, so die Verbraucherzentralen.

Ampel-Vorschlag der Lebensmittelindustrie hilft nicht

Anfang des Jahres hatten Unternehmen der Lebensmittelindustrie vorgeschlagen, Ampelkennzeichnungen auf Verpackungen anzubringen, um Verbraucher besser aufzuklären und zu unterstützen. Laut der Verbraucherzentralen sei das aber keine gute Lösung, denn willkürlich gewählte Portionsgrößen würden die Gefahr bergen, dass Verbraucher über die tatsächlich verzehrte Menge von Zucker, Fett oder Salz getäuscht werden.

Verbraucherzentralen fordern realistische Angaben

Um Kunden wirklich gut zu informieren, fordern die Verbraucherzentralen realistische Portionsangaben, zum Beispiel: pro Riegel, pro Scheibe oder pro Becher. Bei nicht eindeutig portionierbaren Lebensmitteln wie Chips oder Müsli sollen die die Portionsangaben komplett weggelassen werden. Außerdem fordern sie vom Gesetzgeber.eine verständliche Nährwertkennzeichnung auf Basis von einheitlichen Werten wie 100 Gramm oder 100 Millilitern.