Die Buntmacher: genießbare und schadstoffarme Ostereier

90 Prozent der Eierfarben im Handel enthält sogenannte Azofarben - etwa: E102 Tartrazin, E110 Gelborange, E 122 Azorubin, E 124 Conchenillerot, E129 Allurarot, E104 Chinolingelb. Diese sind zwar als Lebensmittelfarben zugelassen, stehen aber in Verdacht bei empfindlichen Menschen allergie-ähnliche Reaktionen auszulösen. Zudem können sie die Aufmerksamkeit und Aktivität von Kindern stören. Seit Juli 2010 müssen sie in Lebensmittel deshalb gekennzeichnet sein. Für Eierfarben gilt dies nicht, da die Schale nicht mitgegessen wird. Wenn überhaupt gelangen die Stoffe in nur sehr geringen Mengen ins Ei.

Osteier natürlich färben

Mit Gewürzen, Gemüse und Säften kann man Eier auch natürlich färben. Dazu kocht man die Eier in einem Sud aus Kurkuma, Spinat, Rotkohl, Zwiebelschalen. Rote Beete färbt besser kalt. Unter Hitze wird sie rostbraun. Essig und Pottasche verstärken die Farben. Für einen satten Ton sollte man die Eier über Nacht ziehen lassen. Finger weg von Rot-, Gelb- und Blauhölzern sowie Krappwurzel! Sie sind nicht als Lebensmittelzusatzstoffe zugelassen. Bequemer geht es mit Biofarben aus dem Reformhaus etwa von Auro, Schoeneberger und Ökonorm.

Vorsicht bei bunten Frühstückseiern

Deutsche Supermärkte setzen bei Frühstückseiern einheitlich auf Eier aus Bodenhaltung, die frei von Azofarben in Spritztechnik gefärbt werden. Das Problem: Bei Stichproben sind regelmäßig Eier faul vor Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums. Das niedersächsische Landesamt für Lebensmittelsicherheit (LAVES) in Oldenburg fand zum Beispiel 2018 bei der Hälfte von 34 Proben vereinzelt schlechte Eier. Bis zu 10 %. Das wäre ein Ei pro Packung wegen der geringen Stichprobe ist das Ergebnis allerdings aussagekräftig.

Tipp für den Einkauf: Immer in die Packung schauen, auf Mikrorisse achten. Beschädigte Eier sofort aussortieren. Beim Eierschälen auf schwefeligen oder muffigen Geruch achten. Diese Eier keinesfalls essen. Sie gehören in den Abfall!