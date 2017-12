Woher kommen Mineralöle?

Mineralöle können über verschiedene Wege in die Schokolade geraten: Zum Beispiel über Kakaobohnen, die in geölten Jutesäcke lagern, über Schmieröle bei der Verarbeitung oder über Druckfarben in Verpackungen. Stichprobenuntersuchungen zeigen, dass Lebensmittel hierzulande weniger Mineralölrückstände aufweisen als noch vor einigen Jahren. Mithilfe von Verpackungsbarrieren (zum Beispiel einer Folie zwischen Schokolade und Karton) versuchen Lebensmittelhersteller mittlerweile, den Übergang von Mineralölen auf ihre Lebensmittel zu reduzieren.

Nüsse: nicht alle topfrisch

Wer ab und zu Nuss-Schokolade isst, hat sicherlich schon einmal beim Biss auf eine Nuss gedacht: „Die schmeckt irgendwie alt“. Ein konkreter Wert, an dem sich „Ranzigkeit“ ablesen lässt, gibt es nicht. Ein Indiz ist der Gehalt an Freien Fettsäuren. Je höher der Gehalt, desto wahrscheinlicher sind beginnende Verderbnisprozesse. Sie machen sich schon früh geschmacklich bemerkbar. Vier unserer Produkte im Test wiesen einen Gehalt an Freien Fettsäuren auf, der an der Schwelle zu einer geschmacklich wahrnehmbaren Ranzigkeit liegt.

Gewinner unserer Stichprobe

Gewinner unserer Stichprobe sind die Nuss-Schokoladen der Marken Lindt, Choceur Nussknacker (Aldi) und Ritter Sport. Dabei bezieht sich die Bewertung ausschließlich auf die getesteten Kategorien „Geschmack“, „Mineralöl-Rückstände“ und „Nuss-Qualität“. Unser Test kann keine Aussage über andere Schadstoffe oder die Anbaubedingungen der Rohstoffe treffen.