Was hat es mit der Phytinsäure auf sich?

Immer wieder kursieren im Netz Berichte, man solle Nüsse in Wasser einweichen – wegen der Phytinsäure, die damit unschädlich gemacht werden soll. Phytinsäure bindet im Körper Calcium, Magnesium, Eisen und Zink an sich - und macht sie so für den Menschen wertlos. Linsen, Bohnen und manche Reissorten sollen deshalb tatsächlich in Wasser eingeweicht werden. Für Nüsse – ob botanisch echte Nüsse oder Hülsenfrüchte beziehungsweise Kerne von Steinobst – gilt das nicht. Ihr Anteil an Phytinsäure ist dafür schlicht nicht hoch genug. Sie können Ihre Nüsse also weiter trocken genießen.