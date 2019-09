Die Lebensmittel unterteilt das Bundesamt in verschiedene Gruppen, die in bestimmten Mengen bevorratet werden sollten. Dazu gehören etwa 3,5 Kilogramm an Getreideprodukten, Brot, Kartoffeln, Nudeln oder Reis. Insgsamt sollte der Vorrat ca. 2.200 kcal pro Tag und Person liefern können.