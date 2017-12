Markenprodukte vom Discounter

Ist tatsächlich auch das Original drin?

Stellt sich nur die Frage: Ist in den Packungen der heimlichen Markenhersteller auch genau das dem Original entsprechende Produkt drin? Wohl nicht immer. Auf Anfrage antwortet beispielsweise Löwensenf, dass es sich bei dem "Echt Düsseldorfer Senf", den die Firma für Aldi produziert, und dem Original " um zwei unterschiedliche Produkte" handele. Hinter jedem der Artikel stehe " ein eigenes Konzept, eine eigene Rezeptur und Aufmachung ". Süßigkeitenhersteller Lambertz, der unter anderem Zimtsterne an Aldi liefert, gibt an, dass die Rezeptur dafür " vergleichbar " sei mit der der klassischen Lambertz-Zimtsterne.