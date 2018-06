Superfoods: Teurer Trend - aber auch gesund und gut?

Alles super…?

Bisher gibt es für Superfoods keine offizielle Definition oder gesetzliche Regelungen. Als sogenannte Superfoods werden meist exotische Früchte und Samen mit größeren Mengen an Vitaminen oder Mineralstoffen sowie sekundären Pflanzenstoffen bezeichnet.

In den Ladentheken sind sie meist nicht frisch zu finden, sondern getrocknet oder als Extrakt. Doch es gibt sie nicht nur pur, sondern auch als Anreicherung in Lebensmitteln wie Brot, Joghurts oder Smoothies.