Mist statt Gülle

Strohhaltung ist arbeitsintensiver

Schweine stehen gerne auf Stroh

Die Strohhaltung ist gut für die Tiere. Für Jürgen Strucks bedeutet sie aber auch deutlich mehr Arbeit, denn die Ställe müssen regelmäßig ausgemistet und frisch eingestreut werden. Das kostet Zeit und Geld. Geld, das die Kunden, denen artgerechtere Tierhaltung wichtig ist, letztendlich zahlen.

Fleisch von seinen Schweinen und Kühen ist an der Kasse bis 30 Prozent teurer als Produkte aus intensiver Massentierhaltung. "Wir gehen ganz bewusst den Mittelweg zwischen bio und konventionell", sagt Strucks. "Wir versuchen den Tieren so viel wie möglich an Tierwohl zu geben, und was für den Verbraucher noch bezahlbar ist."

Strengere Düngeregeln für Bauern

Weil zu viel Gülle auf den Feldern landet, sind in vielen Regionen die Nitratwerte im Grundwasser deutlich zu hoch. Der Europäische Gerichtshof hat Deutschland deshalb im vergangenen Sommer verklagt.

Auf Druck der EU sollen nun die Düngeregeln für Bauern, noch weiter verschärft werden. Landwirt Jürgen Strucks ist froh darüber, dass er kein Problem mit Gülle hat. Und eine artgerechte Haltung liegt ihm als Bauer und als Mensch sehr am Herzen.