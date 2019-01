Der perfekte Milchschaum

Die günstigste Variante im Test ist der batteriebetriebene Hand-Milchaufschäumer, den gibt es bereits ab neun Euro und ist die unkomplizierteste Version. Warme oder kalte Milch einfach in die Tasse geben und den Quirl starten. Am besten erst mit dem oberen Teil im Becher anfangen und erst dann den Kopf des Hand-Milchaufschäumers ganz in die Milch tunken. Heraus kommt meist ein fluffiger Schaum.

Der Handstampfer

Cremiger wird es bei der Variante "Handstampfer", die gibt es ab etwa 20 Euro im Handel und sie funktionieren ganz ohne Strom oder Batterie, hier ist Handarbeit gefragt. Wer ordentlich pumpt, wird mit einem cremigen, leicht glänzenden Milchschaum belohnt. Einige Geräte kann man sogar direkt auf den Herd stellen und so die Milch erst erhitzen und dann direkt aufschlagen.

Der "Mixer"

Komfortabel und einfach geht es mit den netzbetriebenen Standgeräten. Einfach Milch ins Gefäß füllen, Deckel drauf, Knopf drücken und warten bis der Milchschaum fertig ist. Preislich gibt es hier große Unterschiede, günstige Modelle gibt es bereits ab 40 Euro, im Schnitt sind sie aber deutlich teuer. Der Schaum ist meist gleichmäßig ohne viele kleine Luftbläschen.