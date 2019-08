Seit alle Pfandflaschen oft im gleichen Rückgabeautomaten landen, wissen viele Verbraucher gar nicht, was sie in der Hand halten. Zudem bieten viele Hersteller Mineralwasser und Softdrinks sowohl in Einweg- als auch in Mehrwegflaschen an. Einer Umfrage des Arbeitskreises Mehrweg zufolge kann jeder Zweite Einweg- und Mehrwegflaschen nicht unterscheiden.

Neue Kennzeichnungspflicht für Einweg-Verpackungen

Das Problem: Der Anteil der Mehrwegflaschen ist in den vergangenen Jahren stetig zurückgegangen. Dabei gelten Mehrwegflaschen grundsätzlich als umweltfreundlicher. Um Verbrauchern eine bessere Kaufentscheidung zu ermöglichen, müssen Händler seit Januar 2019 in den Getränke-Auslagen kennzeichnen, ob sie "Einweg" oder "Mehrweg" anbieten.