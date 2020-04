Lieferdienste - Tipps fürs Einkaufen im Online-Supermarkt

Die meisten Lieferdienste bringen die Ware nicht mehr in die Wohnung, sondern stellen diese in den Hausflur, um – so gut es geht – die Abstandsregeln einzuhalten.

Und: Nach dem bisherigen Stand gibt es keine Anzeichen dafür, dass eine Ansteckung durch Lebensmittel und Verpackungen wahrscheinlich ist. Dennoch rät das Bundesinstitut zur Risikobewertung (BFR) die allgemeinen Regeln der Hygiene des Alltags wie Händewaschen und zur Zubereitung von Lebensmitteln zu beachten.